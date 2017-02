Relever le défi de l'intégration des handicapés au travail

Ce projet a vu le jour à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles à la suite d'une concertation de partenaires issus des différents milieux.

Nathalie Landry, conseillère pédagogique à l'éducation aux adultes, a convaincu la directrice du Centre de formation l'Impulsion, Jocelyne Picard, de le lancer à Laval.

«À la CSDL, la préoccupation concernant les élèves en situation de handicap est également très présente, affirme Jocelyne Picard. C’est la raison pour laquelle nous l'avons mis sur pied.

«Nous préférons que ces personnes soient sur le marché du travail plutôt que sur l'aide sociale», ajoute-t-elle.

11 élèves inscrits

Eduarda Freitas, enseignante, et Flore Verger, agente en réadaptation, travaillent conjointement à donner les outils aux 11 adultes vivant avec une limitation sur le plan psychique, intellectuel, sensoriel ou physique, afin qu'ils intègrent le marché du travail.

Selon Mme Freitas, le principal défi de ces adultes réside dans l'apprentissage de vivre avec leur différence et accepter celle des autres. «Ces personnes doivent faire un deuil. Elles n'acceptent pas facilement d'être différentes. Quand cela est fait, l'attitude change drastiquement», renchérit-elle.

Les principales tâches de Flore Verger sont d'intégrer ces personnes sur le marché du travail, de sensibiliser le milieu, les préparer à des entrevues, les accompagner, remplir des formulaires d'emploi, etc.

Cinq stations

La formation Ma Station vise la maîtrise des compétences socioprofessionnelles liées aux différents secteurs d’emploi non spécialisés de la région où est appelé à travailler l’élève.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Étape-Laval, un service d'aide à l'emploi pour les personnes handicapées, et d'autres organismes. Ces personnes ont d'ailleurs déterminé pour quel genre d'emploi il fallait former nos élèves», précise Nathalie Landry.

«Ce programme permet à l’adulte le développement d’habiletés socioprofessionnelles (savoir, savoir-faire et savoir-être) via l’expérimentation de cinq stations de travail. L'intégration de ces élèves demeure une priorité et un défi de taille», ajoute-t-elle.

Les stations sont liées aux domaines suivants: travail en entrepôt, en épicerie, dans les services alimentaires, en entretien ménager et en magasin.